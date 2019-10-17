شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تطرح البرومو الرسمى لمسلسل "بلا دليل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل "بلا دليل" المقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الاثنين المقبل على شاشة cbc، وذلك بعد طرح القناة البرومو الأول للعمل، الذى سيطر عليه الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تتم فى ظروف غامضة وتوجيه أصابع الاتهام لكل الأبطال.

"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ودرة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

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يشار إلى أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "أبواب الشك" من 60 حلقة وتم عرضه على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما درة فكان آخر أعمالها المسلسل التونسى "المايسترو" مع المخرج سعد الوسلاتى، وكذلك المسلسل التاريخى "الحرملك" الذى شاركت فيه إلى جانب العديد من النجوم العرب منهم جمال سليمان وباسم ياخور وسلافة معمار وقيس شيخ نجيب وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق.