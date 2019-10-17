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شكرا لقرائتكم خبر عن فنان ابن فنانة.. من هى والدة نجم فريق "واما" نادر حمدى الذى احتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفل الفنان نادر حمدى، نجم فريق "واما"، بعيد ميلاد والدته متمنيا لها السعادة و النجاح فى حياتها وأن تظل منوره حياته دائما.
وشارك نادر جمهوره بصورة معها، عبر حسابه على "إنستجرام"، و كانت المفاجأة لمتابعيه أن و الدته هى الفنانة القديرة عفاف حمدى التى برعت فى تقديم دور الأم فى المسلسلات.
وكتب نادر على الصورة، قائلا: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال العمر كله ودايماً منوره حياتى".
و الفنانة عفاف حمدى، برعت فى دور الام فى العديد من المسلسلات التليفزيونية مع بداية الألفية الثانية و بدأت مسيرتها الفنية فى بداية الثمانينيات بدور فى مسلسل " الرجل والحصان " مع محمود مرسى و أدت دور زوجة حلمى عسكر فى مسلسل سوق العصر عام ٢٠٠١ وتوالت مسلسلاتها بدور الام بعد ذلك.
نادر حمدى و والدته عفاف حمدى
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