شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع ريان رينولدز وجون كراسينسكى للعمل فى فيلم "Imaginary Friends" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى كل من ريان رينولدز وجون كراسينسكى محادثات لبطولة فيلم الكوميديا الجديد "Imaginary Friends" الذى ستقوم بإنتاجه استوديوهات باراماونت.

وكانت قد فازت شركة Paramount مؤخرًا بالمناقصة الخاصة بالفيلم، واستطاعت أن تخطفه من كل الشركتين Lionsgate وSony، وسوف يقوم كراسينسكي بالكتابة، والإخراج، والإنتاج، بينما يشارك رينولدز بـ التمثيل إذا تمت الصفقة.

تركز القصة على رجل يمكنه رؤية الأصدقاء الوهميين والتحدث إليهم. تبرز المشكلة من الأصدقاء الوهميين الذين يفتقرون إلى الصداقة ويتجهون إلى الجانب المظلم.

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سيكون هذا هو العمل الرئيسى الثانى لرينولدز هذا الشهر بعد تعامله مع شركة Apple والممثل ويل فيريل فى فيلم "A Christmas Carol"، وهو فيلم موسيقي جديد يستند إلى رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكى، وستتم مشاهدته فى "6 Underground" على Netflix، من إخراج Michael Bay وسيبدأ بثه في 13 ديسمبر.

قام كراسينسكى ببطولة وإخراج وتنفيذ "A Quiet Place" لـ Paramount ، والذى حقق إيرادات وصلت إلى 340 مليون دولار حول العالم، ويعمل الآن على الجزء الثانى من العمل، والذى من المقرر أن يصل لـ دور العرض حول العالم بداية من 20 مارس من العام المقبل 2020، حسبما نشر موقع "Variety".

الفيلم من بطولة إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى وجون كراسينسكى وإخراجه ايضا.