شريف منير ينشر صورة "نادرة" تجمعه بوالدته.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة قديمه تجمعه بوالدته. وظهر "منير" في الصورة بصحبة والدته على شاطئ البحر، وعلق: "أنا وأمي"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهوره. Advertisements وجاء في بعض التعليقات: "حفيدتك شبه مامتك بالظبط"، "أسما شبهها، بس الصراحة هي أحلى"، "أسماء شبهها جدا"، وغيرها من التعليقات. يذكر أن الفنان شريف منير، شارك كضيف شرف بفيلم "الممر"، الذي عرض مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، محمد جمعة، ومن إخراج شريف عرفة.

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