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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي بدار القوت الجوية، الجمعة 25 أكتوبر.
وأعلن "شاكر"، عن تفاصيل الحفل عبر حسابه بـ"انستجرام"، إذ خفض سعر التذاكر بنسبة 15% من ثمنها الأصلي، وذلك من خلال استخدام الكود الخاص بالفنان، فضلًا عن إعلانه عن عشاء فندقي للجمهور عقب انتهاء الحفل.
وطرح شاكر مؤخرًا "كليب" بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يعلن عن مفاجأة للجمهور في حفل "دار القوات الجوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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