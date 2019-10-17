مي فاروق تشارك في إحياء "ليلة الأطلال" بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة مي فاروق، في إحياء 3 حفلات غنائية، بعنوان "ليلة الأطلال" بالكويت.

ووجهت "مي" الشكر لجمهور الكويت لحسن استقبالها، كما وجهت الشكر للمسؤولين عن الحفل، الذين استقبلوها بباقة من الورد عقب وصولها الكويت.

Advertisements

وتحيي مي فاروق 3 حفلات أيام 23 و24 و25 أكتوبر الجاري، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

يذكر أن مي فاروق تستعد لإحياء الليلة الثالثة في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يقام بدار الأوبرا المصرية، ويشاركها الحفل المطرب اللبناني مروان خور.