فنان سوري يكشف كيف نجت أسرته من حرائق لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، في مقابلة مع برنامج بالعربي، إن أسرته التي تتكون من زوجته ونجله "نجت" من الحرائق التي اشتعلت مؤخرا في لبنان.

وأكد "قيس" أن منزله كان قريبا من تلك الحرائق، التي امتدت أيضا لمناطق في سوريا، وأن عناية الله والأمطار التي هطلت على لبنان أخمدت الحرائق؛ لأن هذه البقعة من الأرض "مباركة".

واشتعل عدد كبير من الحرائق، في مناطق جبلية لبنانية، جراء اشتداد درجة الحرارة، واشتداد سرعة الريح، ما أدي لحرائق استمرت ليومين.