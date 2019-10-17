من أثينا.. مي عمر بإطلالة يونانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يتواجد المخرج محمد سامي حاليا، في اليونان، برفقة زوجته الفنانة مي عمر، قبل الانشغال بتصوير مسلسلهما "البرنس" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان.

ونشر "سامي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته، ظهرت خلالها بزي يوناني.

يذكر أن محمد سامي يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسله الجديد "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، ومي عمر.