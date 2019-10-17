تامر حسني في طريقه للسعودية.. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأصدقائه، استعدادًا لسفره للمملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك.
وعلق: "إن شاء الله في الطريق إلى المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض".
ومن المقرر أن يحيي تامر حسني، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء غدٍ الجمعة.
من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشاركه البطولة زينة، خالد الصاوي.
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