تامر حسني في طريقه للسعودية.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأصدقائه، استعدادًا لسفره للمملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك.

وعلق: "إن شاء الله في الطريق إلى المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض".

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ومن المقرر أن يحيي تامر حسني، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء غدٍ الجمعة.

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشاركه البطولة زينة، خالد الصاوي.