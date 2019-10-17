تراند اليوم : فنانة جزائرية تحمل من منتج مصري والأخير يُنكر معرفته بها...



قبل سنوات قررت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار أن تعلن عن موهبتها الفنية بعد أن تخصصت، في مقر إقامتها في سويسرا، بطب الاعشاب وأصبحت من الاسماء اللامعة في هذا المجال، وقبل ان تأخذها موهبتها إلى الغناء الذي درسته أيضاً على المستوى الاكاديمي وباشرت بالعمل على إثبات وجودها، لكنها اصطدمت بمجموعة من العراقيل الناتجة عن غيرة البعض منها و محاربتهم لها، إلى جانب سلسلة من عمليات النصب و الاحتيال التي تعرضت لها بعد أن قدمت الثقة كصلة وصل بينها و بين بعض العاملين في الساحة الفنية العربية .

بعد عودتها من الجزائر، تناولت ياسمين العديد من المشاريع الفنية، إضافة إلى مشاكلها مع المنتج المصري محمد السبكي و الفنان المصري عصام كاريكا.

وفي حوار لها مع موقع "االفن"، كشفت "ياسمين" أنها تزوجت من المنتج المصري محمد السبكي، وقالت:" أجل، محمد تزوجني خلال تواجدي في مصر وبشهادة شهود وشيخ، وبعدها أنكر الموضوع بطريقة مستفزة، المهم أريد أن أوضح أنني لم أدخل منزله الا وأنا زوجته، وأملك كل الاثباتات التي تؤكد كلامي وسبق أن نشرت تسجيلات صوتية له تشير الى العلاقة الشخصية التي جمعتنا".

ورداً على سؤال :لماذا أعلنت عن موضوع الزواج السري في الفترة الاخيرة ؟

أجابت: بعد مشكلتي مع عصام كاريكا تخلى السبكي عني، و كنت وقتها قد أجبرت على الاجهاض إثر حملي منه، وتفاقمت الامور وغادرت مصر وعدت إلى مقر إقامتي في سويسرا، وبدأت مرحلة الحرب والظلم وقضم الحقوق، حينها أعلنت عن الزواج حتى لا يقال إنني كنت عابرة سبيل في منزله، وهناك تسجيل نشرته يؤكد أنه كان يعلم بحملي منه و يطالبني بإنهاء الموضوع .





وعن قضيتها مع عصام كاريكا، قالت : اتفقنا على تسجيل أغنية " الواد الحريف " وأعطيته عربوناً مالياً و إلتقيته و كانت الامور تسير على ما يرام، فجأة تطاول وتحرش بي خلال تواجدي في سيارته بالقاهرة، وحين رفضت القبول بمثل هذه التصرفات، ظلمني وأنكر حقي المالي وبل طالبني بثمن الأغنية بشكل كامل من دون أن يمنحني أي تنازل لتقديمها، كان من البديهي أن لا أسكت عن إهدار حقوقي و حين طالبته حاربني و هددني، وأنكر معرفته بي، فنشرت مضمون مكالمات هاتفية بيني و بينه، و كان من المؤسف انه ظهر في فيديو يهدد من جديد و يتوعد .

لجأت الى نقابة الموسيقيين في مصر عبر وكيلي القانوني المستشار محمد عرايس وأرسلنا اليه إنذاراً رسمياً لإعادة حقوقي المالية، وهناك اتجاه نحو القضاء المصري لوضع النقاط على الحروف .

وبسؤالها: هل سيعترف محمد السبكي بزواجه منك ؟

حتى لو لم يعترف هناك دعوى اثبات زواج سوف تخرج الى العلن، لن أقبل أن يحولني أي أحد الى ضحية، سبق أن تعرضت للنصب والاحتيال والظلم وكنت أسكت وأتجاهل الموضوع وأمضي بسلام نحو أهدافي، أما الآن فلا سكوت ولا تجاهل .





