تراند اليوم : شاهد| نجاة ممثل شهير من حرائق لبنان



نجا الفنان السوري قيس الشيخ نجيب من الحرائق التي اندلعت في لبنان قبل يومين.

وقال الممثل السوري لبرنامج "Et بالعربي"، إن منزله حيث يسكن مع زوجته وابنه قريب من المناطق الجبلية التي نشبت بها الحرائق، لكن الأمر مر بسلام.

وعبر قيس عن حزنه الكبير لما حدث في لبنان وسوريا من حرائق، متمنيًا السلام والخير لكل البلدان العربية.

Advertisements



ونشبت فجر الثلاثاء، حرائق في مناطق المشرف والدبية والناعمة والدامور في الشوف (ساحل جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، وكريت، ومزرعة يشوع، وقرنة الحمرا في قضاء المتن، والمنصورية في قضاء المتن (شمال بيروت)، وعكار شمالي البلاد.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "الحرائق اندلعت في غابات عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية (الغابية) المتنوعة، ولامست المنازل في عدد منها"، دون تحديد أي أضرار محتملة.