تراند اليوم : شاهد| تعليق مفاجئ من "ياسر جلال" على مقالب شقيقه "رامز"؟

رد الممثل المصري ياسر جلال على الانتقادات الموجهة لشقيقه الأصغر رامز جلال، الذي اشتهر ببرامج المقالب التي يقع ضحيتها فنانون ومشاهير، قائلاً إنه يحقق نجاحات كبيرة ببرامج المقالب التي يقدمها.

ووصف جلال في تصريحات إلى برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا سينما"، شقيقة بأنه "فنان كبير وناجح ولديه أعمال سينمائية أحبها الجمهور، لكن برامجه حققت شهرة ونجاح أكبر".

وأضاف: رامز جلال فيه إجماع من كل الناس حول حبه وبتتفرج عليه"، متابعًا: "في ناس تختلف مع رامز، وميعجبهاش اللي بيقدمه، بس لازم تتفرج عليه".

يذكر أن رامز قدم آخر برامج المقالب في رمضان 2019 بعنوان "رامز في الشلال"، وعرض على شاشة "إم بي سي" السعودية، وصور في إندونيسيا.



