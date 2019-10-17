بالفيديو: فنان لبناني يحدث ضجة بنقل عبوات الماء لمتضرري الحرائق

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنان اللبناني جوزيف عطية وهو يشارك في أعمال إغاثة المتضررين من الحرائق التي شهدها لبنان مؤخراً.

وظهر وهو يساعد إحدى الجمعيات في نقل عبوات الماء الى أحد المراكز. وتوجهت إليه من تقوم بتسجيل المقطع بالشكر على اهتمامه ومشاركته فيما تقدم منها بالاعتذار بسبب ارتدائه ملابس الرياضة لافتاً إلى أنه كان متوجهاً إلى النادي.

وحققت الفيديو على أحد تلك الحسابات ما يقرب من 65 ألف متابع. واعاد النجم نشره عبر حسابه على “سناب شات” مع التعليق: “يمكننا أن نقوم بأعمال صغيرة مع الكثير من الحب”.

ويشار إلى أن لبنان شهد أمس الثلاثاء 15 تشرين الأول (اكتوبر) 2019 اندلاع حرائق أتت على المساحات الخضراء في العديد من مناطقه.

وأحدث هذا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب الكثير من الفنانين عن تضامنهم مع هذا البلد. وكانت أبرزهم الفنانة المصرية شيرين التي أعلنت استعدادها إقامة حفل يعود ريعه لصالح المتضررين.