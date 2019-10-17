بالفيديو.. أول بوستر ثري دي للفيلم المصري "ريما"

طرح مصمم الجرافيك والمونتير أحمد عامر، مصمم أفيشات فيلم الإثارة الجديد "ريما"، أول بوستر مصمم له بتقنية الثري دي 3D على صفحته الشخصية على الفيس بوك وعلى صفحة شركة ميكرز المنتجة للفيلم.

ظهرت بالبوستر الفنانة القديرة هالة فاخر في لقطة معبرة من الفيلم، وعندما تحرك الماوس على الصورة تتحرك الصورة بأبعادها المختلفة، إضافة إلى تحرك اسم الفيلم وأسماء القائمين عليه في تجربة هي الأولى من

نوعها في صناعة السينما بمصر.يذكر أن فيلم "ريما" بطولة مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، والسعودي عبدالحميد العوام، أحمد عاشور، تأليف أحمد أنور، إخراج معتز حسام، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني.

شاهد البوستر من هنا...



