اليوم.. أبواب الرحمة في سينما زاوية ضمن مهرجان شينت الدولي

يعرض اليوم الخميس، الفيلم القصير "أبواب الرحمة"، في سينما زاوية، ضمن النسخة السادسة من مهرجان "شينت" الدولي للأفلام القصيرة في القاهرة، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 18-21 أكتوبر الجاري.

شارك الفيلم بصفة رسمية في العديد من المهرجانات العالمية مثل: "شنيت العالمي للأفلام القصيرة، روندا للأفلام نصف نهائي- ترشيح لجائزة أفضل مونتاج بمهرجان جراند اوف للأفلام القصيرة، كاتالينا الدولي للأفلام، بالولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان الفولبرايت لوس أنجلوس للأفلام مشاركة رسمية في مهرجان أفريقيا الدولي للأفلام، وجائزة النقاد أحسن فيلم قصير دولي بمهرجان ماهول وودز الدولي للأفلام بالهند".

تدور أحداث فيلم أبواب الرحمة، حول شخصية نادية وهى أم عازبة لطفل حديث الولادة في القاهرة، ولدت ابنتها ليلى نتيجة عن علاقة

خارج نطاق الزواج في مجتمع لا يوجد فيه عار أكبر من ذلك، وبعد أن قررت إبقاء رضيعها ضد رغبة عائلتها في عمل عملية إجهاض، أصبحت كل من نادية وليلى منبوذين.

يعرض الفيلم قصة كفاح نادية وهى تتعامل مع أسرتها التي تعاني من مجتمع لا يرحم ونظام قانوني ُمصمم لخفاء وقمع الأطفال مثل ليلى.

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الفيلم فيلم يسلط الضوء عن مجموعة لا صوت لها من النساء والطفال في مصر، فيولد الالآف من المصريين خارج إطار الزواج في مجتمع يوصمهم ويرفض الاعتراف بهم، وهم محرومون حتى من الحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والحق

في التصويت.

يشارك في الفيلم كلا من ثراء جبیل، لبنى ونس، حنان یوسف، ماجدة منیر.



قال مخرج الفيلم الشاب عبدالله الدالي: "طوال طفولتي، كنت دائماً أواجه صراعًا داخليًا للعيش وفقًا للقواعد والمعايير المحددة من قبل المجتمع، وذلك أثر بشكل مباشر على عدم تحملي لمخاطر كثيرة في الحياة والقيام بشيء من شأنه أن يضعني في موضع سخرية".



أضاف: "فضلت أن أكون في الجانب الآمن، وكثيراً ما سخرت من أشخاص كانوا مختلفين، لكنها كانت مجرد أداة لحماية نفسي من حكم الناس أو السخرية من أفعالي".



وعن فيلم "أبواب الرحمة" أوضح الدالي أن القصة تسعى للحصول على الغفران من مجتمع يبدو أنه مثالي لكنه في الواقع مزدوج الوجه.



وحصل "الدالي" على درجة الماجيستير في الفنون السينمائية والبصرية من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل في العديد من الإنتاجات السينمائية في لوس أنجلوس.



كان "أبواب الرحمة" قد عرض في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، ركن الأفلام القصيرة.