شاهد.. صورة نادرة لشريف منير برفقة والدته

شارك الفنان شريف منير جمهوره بصورة نادرة له وهو طفل رضيع برفقة والدته، علي شاطئ البحر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حازت الصورة علي إعجاب متابعيه ، وعقدوا مقارنات علي الشبه بينه وهو طفل وبين حفيدته الصغيرة، إلا أن أغلبهم اجمعوا علي أن والدته هبي التي تشبه إلي حد كبير الحفيدة.

يذكر أن الفنان شريف منير شارك مؤخرًا كضيف شرف في فيلم "الممر"، الذي عُرض بالسينما ثم التليفزيون وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

"إنستجرام".حازت الصورة علي إعجاب متابعيه ، وعقدوا مقارنات علي الشبه بينه وهو طفل وبين حفيدته الصغيرة، إلا أن أغلبهم اجمعوا علي أن والدته هبي التي تشبه إلي حد كبير الحفيدة.يذكر أن الفنان شريف منير شارك مؤخرًا كضيف شرف في فيلم "الممر"، الذي عُرض بالسينما ثم التليفزيون وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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