تعرف على عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة، لأيام الخميس والجمعة والسبت، منها عرض "المتفائل" على خشبة المسرح القومي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "30، 50، 70، 100" جنيه.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

ويـعرض "نوح الحمام" على مسرح الطليعة بالعتبة، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتدور أحداثه فى إحدى قرى الصعيد، ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى"وطني" وهو اسم دارج فى الصعيد يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات، من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، و إخراج أكرم مصطفى.

و يُعرض على مسرح السلام بشارع القصر العيني،"عبور وانتصار"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهي مسرحية وطنية استعراضية عن انتصارات حرب أكتوبر .

العرض من بطولة محمد عبدالجواد، إيمان سالم، عبدالسلام الدهشان، محمد دياب، عادل الكومي، شيماء نصار ، منير مكرم، نوال سمير، محمد عابدين، منصور عبدالقادر، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبدالفتاح، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات

أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولى.

بينما يُعرض "إشاعات إشاعات"، بمركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، في تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات، وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

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وفي قصر الأمير طاز بالسيدة زينب، تُعرض "صحينا يا سينا" في تمام الساعة الثامنة مساء، من بطولة خالد محمود، محمد عبدالوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ.

كما يُعرض "القطط"، على مسرح ميامي بوسط البلد، في تمام الساعة السابعة مساءً، و تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف

و قبول الآخر أيًّا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل إبراهيم، مريم البحراوي، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبدالعزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

و يُعرض على مسرح القاهرة العرائس، "رحلة الزمن الجميل" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

العرض يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، ومن تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبداللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور.

و في قصر ثقافة الطور، يُعرض "ولاد البلد" في تمام الساعة الثامنة مساءً، و يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي .

وأخيرًا عرض "أمر تكليف"، على مسرح جامعة بني سويف في الساعة الثانية عشر ظهرًا، والعرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودراماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، على المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.