حسن جميل كان متزوجاً قبل علاقته بـ ناعومي كامبل.. وزفافه من ريهانا قريباً جداً فهل يتم في...

ميرنا وليد - بيروت - ​حسن جميل​هو رجل أعمال سعودي، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة عبد اللطيف جميل" المتعددة الأنشطة، والمالكة لتوكيل سيارات في ​السعودية​. عرف حسن جميل شهرة واسعة، بعدما انتشرت أخبار تفيد أنه على علاقة مع النجمة ​ريهانا​، وسرّبت صور كثيرة لهما معاً في أوضاع حميمة.

حسن جميل.. إبن أغنى العائلات في العالم

هو ابن السيد محمد عبد اللطيف جميل أحد أشهر رجال الأعمال في السعودية، ولذلك قرر حسن أن يدرس اختصاص المالية والمحاسبة، لكي يتابع مسيرة والده.

يرأس حالياً جمعية "جميل الخيرية"، التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط، ولها شركاء من جامعات دولية وهو عضو في المجلس الاستشاري في جامعة طوكيو، وعضو مجلس عائلة الأعمال الخليجي الخاص بالتطوير والنمو.

يبلغ رأس مال شركة عائلته "عبد اللطيف جميل" نحو مليار ونصف المليار، وهي الشركة التي سيرثها يوماً، وصنفت عائلته في المرتبة الـ 12، ضمن قائمة فوربس لأغنى العرب في العالم.

قبل شهرته في هوليوودحسن جميلكان متزوجاً

قبل أن نعرفه على أنه حبيب ريهانا، كانحسن جميلمتزوجاً من الفنانة والناشطة التونسية لينا الأزعر، المولودة في السعودية، في حفل زفاف ضخم في دار الاوبرا الفرنسية عام 2012. لكن زواجهما لم يدم إلا 6 أشهر قبل أن يتطلقا رسمياً.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن حسن جميل يفضل التكتم على جميع تفاصيل حياته الشخصية، وأنه أنهى زيجته الأولى بالطلاق قبل أن يلتقي ريهانا، وأنه من المتوقع أن يشعر معجبو ريهانا، الذين يقدّرون بالملايين، بالصدمة.

وذكر المصدر أن طليقة الملياردير السعودي الأولى دخلت في علاقة جديدة مع شريك جديد، وأن كلاً منهما تخطى طلاقهما وانفصالهما وبدأ حياة جديدة. ويذكر أن لينا اختيرت ضمن قائمة أكثر 10 نساء مؤثرات في العالم العربي عبر الفن في عام 2016 .

علاقته مع ​ناعومي كامبل​

قبل علاقته بريهانا، واعدحسن جميلعارضة الأزياء الإنجليزية الشهيرة ناعومي كامبل، وقد شوهد الثنائي من قبل في مهرجان Summer Time، بالعاصمة البريطانية لندن عام 2016، وأثارت هذه العلاقة الجدل كون ناعومي كامبل تكبر حسن بحوالى الـ 18 عاماً، ولم تدم هذه العلاقة إلا بضعة أشهر، قبل أن يتم تسريب صور لحسن جميل مع ريهانا، وبدأت علاقتهما تحت مراقبة وسائل الاعلام.

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علاقته بريهانا

في حزيران/يونيو عام 2017، انتشرت أخبار تفيد أنحسن جميلعلى علاقة مع ريهانا، وإنتشرت صوراً لهما معاً في الجاكوزي، وصرح مصدر مقرب من ريهانا أنها واقعة في غرامه، وأنهما يمضيان وقتاً كبيراً معاً.

بطبيعة الحال أزعجت هذه العلاقة حبيبة حسن جميل السابقة ناعومي كامبل، التي لم تتوقع أن تستمر علاقتهما، وأعربت عن استيائها بما قامت به ريهانا معها، معتبرة أنه لم يكن يجب عليها أن تفعل ذلك .

انفصالهما

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، انتشرت أخبار تفيد أن ريهانا وحسن جميلتشاجرا واتخذا قرار الانفصال، على إثر مشاجرة قوية نشبت بينهما بسبب ظهورها بملابس كاشفة، خلال حملة دعائية جديدة لها. وغابت أخبار الثنائي لفترة عن الإعلام، وعادت مع بداية عام 2019.

لم تعرف طبيعة علاقتهما إلا أن كل الأخبار، تشير أن ريهانا وحسن جميل لا يزالان يحبان بعضهما، وأنهما إحتفلا سوياً بعيد ميلادها والعلاقة لا زالت تسير لتكون اكثر جدية.

هل حملت ريهانا منحسن جميل؟

في عام 2018 قيل إن ريهانا حامل منحسن جميلبعد أن إكتسبت وزناً زائداً، وظهرت في أحد المهرجانات على السجادة الحمراء بفستان فضفاض، ولم يتم تأكيد الموضوع، ولم يعرف إذا كانت حاملاً بالفعل وأجهضت، أو أنها لم تكن حاملاً بالأساس.

أخبار عن دخوله القفص الذهبي قريباً

ضمن فقرة تُقدّمها الاعلامية أنا وينتور، كشفت ريهانا عن المُصمم الذي تنوي التّعاون معه في تصميم فُستان زفافها وهو البريطاني جون غاليانو. لم تكشف ريهانا هوية العريس إلا أنها قالت إنها في علاقة معه منذ فترة وتسير والأمور بينهما على ما يُرام، فبسرعة خمن الجميع أن العريس ليس إلا حسن جميل.