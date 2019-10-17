محمد صندقلي: لم أتغيّر بعد اللقب وأتحضر لهذه المسابقة العالمية..وماذا قالت حبيبته عن الغيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - حصل الشاب اللبناني الوسيم ​محمد صندقلي​ على لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، وبسبب ثقافته واطلاعه ووسامته لم يتعرض للانتقادات أو يمكننا أن نقول إن معظم المشاهدين أجمعوا على أنه يستحق اللقب عن جدارة. وبعد مرور أسابيع على انتخابه كان لموقع الفن هذا اللقاء معه، لنعرف كيف تغيرت حياته بعد اللقب وعن مخططاته وتحضيراته للمسابقة الجمالية العالمية التي سيشارك بها:

تتحضر حالياً للمنافسة على لقب جمالي عالمي ممثلاً لبنان اخبرنا عن تحضيراتك..

نعم سأشارك بمسابقة Mr International وأتحضر لهذه المسابقة بشكل جدي من دون راحة، وقد عدت الى الروتين نفسه الذي كنت أتبعه قبل مسابقة ملك جمال لبنان، فلا زال هناك حوالى الشهرين على الحفل واقوم بأقصى جهدي لكي أكون جاهزاً في الوقت المطلوب.

هل تغيرت بعد اللقب وما الذي تغيّر في حياتك؟

لم أتغيّر أبداً، إلا أن هناك لقب أضيف الى حياتي يجب ان أعطيه قيمته لكي يعطيني قيمة، ولا زلت كما أنا لست متكبراً ولا مغروراً ولا زلت كما أحبوني أصدقائي.

أخبرنا عن أهمية مشاركتك في عروض الازياء وإطلاعك على الموضة..

طبعا هذا الامر مهم جداً، فملك جمال لبنان يمثل الشاب اللبناني من كل النواحي، أكان من ناحية الشكل أم الثقافة أم العلم أم حتى الموضة واللباس، كما شاركت في عرض أزياء للمصمم اللبناني نمر سعادة تأكيداً على كلامي على أهمية هذا الموضوع.

مجال عرض الأزياء هو بوابة لاختراق عالم التمثيل الذي كنتَ قد صرحتَ أنك تحبه..

أرى أن مجال عرض الأزياء جميل جداً وأرى أنها تجربة مميزة جداً وأنا جاهز لكل الفرص.

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هل الآنسة الحاضرة هي حبيبتك؟

نعم هذه هي حبيبتي.

أهديتها اللقب الذي حصدته وهل يؤثر ذلك على المعجبات؟

نعم اهديتها اللقب ولا أعتقد أن فكرة ارتباطي قد تؤثر، لأن الرجل الوفي أيضاً ينظر له الناس باحترام، وبالعكس نعمل لنكون قدوة لكل ثنائي في علاقتنا لأننا نحب بعضنا وأوفياء لبعضنا.

ثم توجهنا لحبيبة محمد صندقلي الانسة ​مها فقيه​ التي ترافقه دعماً له، ويبدو أنها كانت فعلاً الشخص الذي دعم محمد كثيراً حتى إحرازه اللقب وسألناها :

كيف تدعمين محمد بظل كل الانشغالات التي تقع اليوم على عاتقه؟

أساعده عندما يحتاجني فأنا دائماً إلى جانبه ولا يمكن أن أقف بوجهه، بل بالعكس أسدي إليه النصائح وأترك له الخيار في إتخاذ أي قرار يشعر به أنه الصواب.

هل عامل الغيرة قد يؤثر في علاقتكما؟

كلا أبداً فأنا أعلم أنه شخص وفي ولا يعرف هذه "الحركات" وأثق به كثيراً.