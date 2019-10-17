خاص الفن- هل ستطل فاليري أبو شقرا بمسلسل جديد في رمضان 2020؟خاص الفن- ديما قندلفت تستعد للمشاركة بـ...

ميرنا وليد - بيروت - تتابع الممثلة اللبنانية فاليري ابو شقرا تصوير مسلسل "ما فيي" بالجزء الثاني ومعها الممثل السوري معتصم النهار.

وعما اذا كانت تتحضر للمشاركة بمسلسل جديد في شهر رمضان 2020، علم موقع الخليج 365 انها لن تشارك بأي عمل جديد في الشهر الفضيل وستكون في فترة التحضير لحفل زفافها، معبرة عن حماستها الشديدة لهذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما فيي 2" من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصباح.

وكانت قد وصفت الممثلة فاليري ابو شقرا خطوة الارتباط رسميا بالرائعة لانها خطوة مهمة بحياة الانسان واجمل ما فيها انها جدية.