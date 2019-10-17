خاص الفن- ديما قندلفت تستعد للمشاركة بـ dancing with the stars

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة السورية ​ديما قندلفت​ تستعد للمشاركة ببرنامج dancing with the stars وقد بدأت التدريبات الخاصة للبرنامج مع مدرب الرقص شارك مكريس لتطل على الجمهور بأفضل صورة. ديما لم تقرر فجأة ان تشارك بل انها من اكثر الممثلات اللواتي يحرصن على ممارسة الرقص والرياضة والسباحة ولياقتها تساعدها على ان تلمع في هذه المشاركة.

وكانت قد فازت الممثلة ديما قندلفت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الاعتراف" في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين.