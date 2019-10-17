الأمير هاري يبكي ويتأثر خلال حديثه عن ميغان ماركل وابنه

ميرنا وليد - بيروت - تأثر ​الأمير هاري​ خلال القائه كلمة في حفل خيري للأطفال وهو يتذكر الوقت الذي علم فيه هو وزوجته ​ميغان ماركل​ أنهما ينتظر أول طفل لهما وقال : "كان كلانا يفكر في ما سيكون عليه الوضع حين نصبح والدين في يوم من الأيام ، وأكثر من ذلك ، فما الذي سيكون عليه بذل كل ما في وسعنا لحماية ومساعدة طفلنا في حالة ولادته مع كل هذه التحديات الفورية التي تولد مع الانسان وتكبر مع مرور الوقت."

وانتشر الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي ويذكر ان هاري وميغان رزقا بابنهما آرتشي في شهر ايار الماضي.

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