كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة إلى متابعيها .
تحدثت ريهام سعيد في تلك الرسالة عن موقف بعض زملائها تجاهها بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا بإيقاف برنامجها وإيقافها عن العمل عقب تصريحاتها عن مرضى السمنة وإعلانها الاعتزال بعد ذلك .
وأشارت إلى عدم اهتمام البعض من زملائها بها أو السؤال عنها والوقوف بجانبها وتجاهلهم لها فكتبت قائلة : ” كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي أوي مرفعوش عليا سماعة تليفون .. إخس بجد إخس ” .
وعن الإعلامية ” رضوى الشربيني ” كتبت ريهام عنها : ” على فكرة رضوي الشربيني إنتي جدعة وربنا هيكرمك كمان وكمان ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد توجه رسالة إلى بعض زملائها : ” بجد إخس ” .. وتتحدث عن رضوى الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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