بعد حرائق لبنان.. نجوى كرم تدعوا لحملة لإعادة التشجير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، للنجوم أصحاب المبادرات بعد الحرائق التي أصابت لبنان خلال الساعات الماضية.

نجوى كرم، كشفت عن استعدادها للمشاركة في إعادة تشجير لبنان مرة أخرى وذلك بعد ساعات قليلة من إطفاء الحرائق بعد سقوط الأمطار عليها.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مهرجان الجميزة كان خطوة أولىالخطوة الثانية كانت ستكون أيضاً مع النّائب “نيقولا صحناوي” لـ تشجير لبنان”.

Advertisements

وأضافت: “الحريق غدرنا ولن ندعه يسبقنا لأنّنا سنكون من اليوم تحت تصرّف وزارة البيئة، وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتشجير كل لبنان.. أعطونا إشارة حتى ننزل عالأرض!”.

الحرائق كانت قد تسببت في خسائر كبيرة للبنان وحفت على بعض البيوت التي فر سكانها هربًا من لهيب النار، وتسببت الحرائق في سقوط بعض القتلى والمصابين.

وشارك عدد كبير من الدفاع المدني والجيش اللبناني والمتطوعين، في إخماد الحرائق لساعات متواصلة حتى انتشرت صور لهم وهم يفترشون الأرض من شدة الإرهاق والتعب وحصدت صورهم على ثناء وإعجاب رواد مواقع التواصل والذين وصفوهم بالوزراء وطالبوا بتكريمهم.