ردود الأفعال على فستان دينا الشربيني مستمرة.. وإشادة باحترام السائحات للأنظمة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت ردود الأفعال من قبل المجتمع السعودي حتى الآن ترفض ماظهرت به دينا الشربيني أثناء حضورها حفل"صناع الترفيه" بالرياض برفقة عمرو دياب؛ إذ ما زال الغضب ظاهرًا من خلال السوشال ميديا.

واتضح ذلك من خلال تبادل صور ومقاطع من زيارات سائحات أجنبيات، ووفود رسميّة جميعهن يرتدين العباءة احترامًا لأنظمة وقوانين المملكة، وأنه كان من المفترض أن تلتزم الشربيني بالأنظمة المفروضة، ومنها لائحة الذوق العام التي تم تطبيقها قبل انطلاق موسم الرياض، والتي تمنع الظهور بملابس مكشوفة.

من جهة أخرى، أوضح مصدر رسمي في الحفل لـ"فوشيا" أن دخول دينا الشربيني وعمرو دياب كان مفاجئًا، ولم يكن يعلم به المسؤولون عن الحفل؛ إذ استقلّا سيارة خاصة من الفندق مباشرةً إلى مقر الحفل وعند الدخول للمقر كانا مسرعين في اتجاههما؛ ما أثار أكثر من علامة استفهام على الحضور والمنظمين، خصوصًا وأن القاعة كانت مكتظة بالنجوم العالميين، ومنهم من جاء من خارج المملكة، وكانت النساء منهم يرتدين العباءة أو الملابس المحتشمة تمامًا.

والجدير بالذكر أن حالة من الاستياء انتشرت أثناء وبعد الحفل، وخاصة أولئك الذين كانوا يشاهدون الحفل عبر التلفزيون وقد أبدوا استغرابهم متسائلين كيف يسمح بوجود هذه المشاهد غير اللائقة؟، وأين الرقابة في ظل هذا المظهر غير المحتشم؟.