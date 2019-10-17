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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد مصدر مقرب من النجم العراقي كاظم الساهر أن "القيصر" يمر بحالة صحية سيئة، وأنه يخضع لعلاج مكثف، داعيًا الله أن يشفيه قريبًا.
ورفض المصدر الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى مكتفيًا بالقول: "الله هو المشافي".
ومؤخرًا انتشرت أخبار كثيرة حول حالة الساهر الصحية، ما بين تعرضه لحادث سير في أوروبا، وأخرى أكدت تعرضه لتسمم متعمد، وحتى الآن لم يظهر الساهر لينفي أو يؤكد ما تم تداوله، وإن كان المصدر قد أشار إلى وجوده في بيروت في الوقت الراهن.
وتساءل الجميع عن مقطع الأغنية التي نشرت عبر صفحته على "فيسبوك" ما إذا كان من باب الاطمئنان عن وجوده على قيد الحياة، أو لتهدئة الوضع، وانتابت الجماهير المحبة للقيصر حالة نوعية من الارتياح بعد نشر الأغنية، إلا أن الأنباء الواردة ربما تعيد القلق لمحبيه.
وكان الظهور الأخير للساهر في حفل زفاف ابنه عمر منذ نحو شهر وتحديدًا في نهاية شهر أغسطس الماضي، وبدا سعيدًا جدًا؛ إذ قدم عددًا من أغانيه كهدية للعروسين.
ويتميز كاظم الساهر بشعبية كبيرة خصوصًا من النساء بسبب احترامه وعشقه للمرأة والغناء لها من خلال أغانيه الرومانسية، كما يتميز الساهر بهدوئه وقلة احتكاكه بالمشاكل التي تحدث في الوسط الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر بوضع صحي غير مطمئن ويخضع للعلاج.. وتكتم شديد على حالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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