تركي آل الشيخ يعلن مشاركة ١٤٢١٠ مصريًا في "موسم الرياض" 2019

كشفت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، في المملكة العربية السعودية، حجم التواجد المصري المشارك في موسم الرياض 2019.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة مهمة... في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحببت أن أطلعكم أشقائي وأحبابي في مصر على مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض من ١٥ أكتوبر إلى أواخر ديسمبر ٢٠١٩م... ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور... فقد بلغ عدد المشاركين من مصر ١٤٢١٠ رجل وامرأة ... ولم أحصي المشاركين في معرض أنا عربية

".

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وتابع: "أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهما بالنفع والازدهار... لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة... وأهلا وسهلا بكم".

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يذكر أن موسم الرياض 2019، انطلق في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بمشاركة نجوم عالميين ومشاهير حول العالم أبرزهم "فاندام وشاروخان"، بالإضافة إلى حضور كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر

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