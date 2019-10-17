شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يرد على أفيخاى أدرعى بعد نسبه أكلات مصرية لإسرائيل.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى عبر حسابه على فيس بوك سؤالا بمناسبة اليوم العالمى للتغذية، يقول فيه "حابين نسألكم شو أكلتكم المفضلة من المطبخ الإسرائيلى"، وجاءت فى الصورة أسماء أربعة أكالات عربية شهيرة، حيث أشار أدرعى إليها قائلًا: "الشكشوكة الإسرائيلية، الشاورما الإسرائلية، الحمص الإسرائيلى، الفلافل الإسرائيلية".

وبعد نشره الصورة دخل الآلاف من مدونى الوطن العربى، يهاجمونه بسبب سرقة التراب العربى والفلسطينى، وكتب له النجم محمد هنيدى فى التعليقات قائلا: "ده ناقص يقولى شبرا بتاعتنا"، ومن بعض التعليقات: "فين الكبدة الإسكندرانى الإسرائيلية، الأكلات دى أقدم من إسرائيل أصلا".



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