تراند اليوم : دار الأوبرا السلطانية تحتفل بيوم المرأة العمانية بمشاركة الفنانة سميرة سعيد

تقيم دار الأوبرا السلطانية مسقط في السابعة من مساء اليوم حفلها السنوي احتفاء بيوم المرأة العُمانية والذي حدده السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ليوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام.

ويأتي احتفال الدار بهذا اليوم في حفل موسيقي يتوّج إنجازات المرأة العمانية في مجالات: (الموسيقى، والفن، والمجتمع)؛ تقديرًا لإسهاماتها، وللتعريف بدورها الحيويّ في الحفاظ على التراث العماني الثري عبر مختلف الألوان الفنية،

ولاسيّما الفن الشعبي، والموسيقى، والغناء. وتأتي الاحتفالات تكريما، واعترافا، واعتزازا بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة العمانيّة، ومساهماتها الفعّالة في تنمية المجتمع، وبناء الأمة.

ويشمل برنامج حفل الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانيّة مسقط (2019-2020) الذي أعدّته للاحتفال بهذه المناسبة فقرات موسيقيّة متنوّعة؛ إذ سيستمع الجمهور إلى أنغام على أوتار عازفات فرقة الحجرة النسائية التابعة للأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية والتي هي خير مثال على العطاء الفني للمرأة العُمانية، ومستوى إنجازها العالي في ساحة الفنون، وقد أكّدت الحفلات التي أحيتها الفرقة داخل السلطنة وخارجها حضورها الاستثنائي.

وستكون ضيفة الشرف لهذا العام هي الفنانة القديرة سميرة سعيد لتضفي بصوتها الطربي على الحفل وحضورها الفني وسيرتها الغنائية الطويلة شيئًا من البهجة على هذه الأمسية الموسيقية.