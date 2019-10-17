فن ومشاهير

تراند اليوم : شيرى عادل : ظهوري مع معز مسعود في الجونة بحكم الشغل مش أكتر

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اصيبت الفنانة شيرى عادل بحالة من الارتباك والخجل عند سؤالها عن طليقها الداعية الاسلامى معز مسعود وحالة الجدل التى تسببا فى اثارتهما بعد ظهورهما فى الفترة الاخيرة بمهرجان الجونة السينمائى بعد اعلان الانفصال.

وقالت شيرى عادل خلال لقائها فى برنامج ET بالعربى خلاال تواجدها بمهرجان الشارقة السينمائى : انا كنت عارفة انى هتسال هذا السؤال ” .. هل عدتى الى معز مسعود ام لا ؟ واجابت شيرى قائلة ليس هناك عودة ولكن ظهورنا سويا كوننا نشارك فى عمل فنى واحد من المقرر أن يتم التحضير له فى الفترة المقبلة.

و اثارت شيرى عادل ومعز مسعود جدلا واسعا عن ظهورهما سويا فى مهرجان الجونة السينمائى وهو الامر الذى دفع البعض للحديث عن امكانية العودة بينهما.

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