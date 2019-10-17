دعوى قضائية لوقف موقع ” تويتر ” في إحدى الدول العربية

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن تقدم إحدى المحاميات في دولة الكويت بدعوى قضائية تطالب فيها بوقف موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” في بلدها .
وذكرت أن السبب في تلك الدعوى هو أن تويتر أصبح يسهم في هدم القيم داخل المجتمع وأن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة .
ويأتي ذلك على خلفية قضية الحسابات الوهمية التي أثيرت مؤخرا في الأوساط الحكومية والتشريعية بدولة الكويت حتى وصلت إلى قبة البرلمان مطلع العام الجاري بعد توجيه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
والذي أوصى بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات وبما يراعي أمن المجتمع وقيمه ويمنع الفتن والتخريب والقبض على بعض المستخدمين لحسابات وهمية ومسيئة ومحاولات إيجاد خطوات مهمة في ملاحقة ومواجهة هذه الحسابات .
ويعتبر موقع التغريدات ” تويتر ” من أهم البرامج المستخدمة في الكويت وهو من الساحات النقاشية لمختلف القضايا حيث يصل عدد مستخدميه في البلد لنحو 1.68 مليون مستخدم .
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