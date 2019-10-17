بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - أعلنت صحيفة Metro البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد تصدَّرت قائمة أجمل امرأة في العالم، وفقاً للنسبة الذهبية لـ Beauty Phi التي تقيس الجمال المثالي& وفق معادلة رياضية ابتكرها الإغريق في محاولة لقياس الجمال.
وأشارت الصحيفة إلى أن “بيلا حديد” تفوقت على بيونسيه وكاتي بيري، بفضل وجهها المثالي الذي& جاءت ملامحه “دقيقة ومتطابقة” بنسبة 94.35% مع النسبة الذهبية.
فيما يلي ترتيب أجمل 10 نجمات في العالم :
1- بيلا حديد: 94.35%
2- بيونسيه: 92.44%&
3- أمبر هيرد: 91.85
4- أريانا غراندي: 91.81%
5- تايلور سويفت: 91.64%&
6- كيت موس: 91.05%
7-سكارليت جوهانسون: 90.91%&
8- ناتالي بورتمان:90.51%
9- كاتي بيري: 90.08%
10- كارا ديليفين: 89.99%
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