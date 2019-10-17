حلمي بكر ينتقد أغاني المهرجانات ويصفها ب ” عربية كشري وزبالة “

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - أدلى الموسيقار المصري ” حلمي بكر ” خلال مؤتمرا صحفيا عقد على هامش الإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية لعام 2019 في دورته ال 28 بتصريحات عن أغاني المهرجانات ورأيه فيها .

فقال حلمي بكر أن كلمة ” مهرجان ” تعني الأعمال المختارة ولا يصح أن نطلقها على هذه النوعية من الأغاني التي وصفها بأنها ” عربة كشري وزبالة ” .

وعلق قائلا : ” أنا غيور على الأغنية المصرية من المهرجانات الشعبي اللي بعتبرها ” عربية كشري ” .. وعشان كده بنحاول نواكب العصر في المهرجان ونوصل للجيل الوسطي مابين أصالة الأغنية وحداثتها .. وهذا ماجعلنا نتوجه للفنان محمد منير الذي يمثل فئة كبيرة من الشباب ” .

وبسؤاله حول إمكانية أن يفتح المهرجان بابه للمطربين الشعبيين فأشار إلى أنه يمكن مشاركة هؤلاء المطربين لكن في المسرح المكشوف وليس الكبير ولا مانع من ذلك .