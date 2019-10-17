مايلي سايروس تكشف عن «تاتو» جديد رسمته على ذراعها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية مايلي سايروس عن ” التاتو ” الجديد الذي رسمته على ذراعها من الخلف حيث نشرت صورة التاتو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” في الـ storie .

تاتو ، مايلي سايروس ظهر بالصورة التي التقطتها بطريقة الـ ” selfie mirror هو بشكل يخترقه سكين و كتبت ” Rock n’ Roll Heart “.

وجاءت هذه الصورة في الوقت الذي أصبحت فيه النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، علي علاقة مع المغني والممثل كودي سيمبسون حيث يظهر الثنائي معا باستمرار .

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والجدير بالذكر أن مايلي سايروس دخلت الفترة الماضية لإحدى المستشفيات و ذلك بعد أن تم تشخيص إصابتها بـ ” التهاب اللوزتين ” وهو الخبر الذي حظي باهتمام الكثير من وسائل الإعلام الفنية .

وكانت النجمة العالمية قد دخلت في علاقة عاطفية جديدة مع شاب أسترالي آخر يدعى كودي سيمبسون، بعد انفصالها عن زوجها ليام هيمسورث.

وخلال حفل للنجمة العالمية، تباهى سيمبسون بحبيبته الجديدة سايروس، وقال إنه سعيد جدًا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة بيبول.

وأضاف العازف الأسترالي قائلًا: مايلي مبدعة وشغوفة بأي شيء تفعله، وأنا مثلها في هذا الأمر، لذلك فإننا نتوافق كثيرًا”، وفي صباح اليوم التالي، خرج كودي سيمبسون ومايلي سايروس من أجل تناول وجبة الإفطار، وشاركتهما والدة سايروس “تيش” في لوس أنجلوس.