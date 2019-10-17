رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. هل أعجبك؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها بظهورها بلوك جديد، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو اثناء تواجدها عند مصفف الشعر الخاص بها، والذي قام بقص شعرها من الأمام لتحصل على غرة كثيفة.

رانيا سألت جمهورها عن رأيهم في اللوك الجديد الذي اعتمدته، حيث كتبت: “ايه رأيكم في اللوك الجديد؟”، وقد عبرت أغلب التعليقات عن إعجابهم باللوك الجديد.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد ردت مؤخرا على مجموعة أسئلة وجهها لها متابعيها، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”.

أحد المتابعين وجه سؤالا للفنانة المصرية عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، بقوله: “هتتجوزي تاني؟”، لتجيب رانيا ساخرة: “كلهم مصطفى أبو تورتة”، في إشارة منها إلى رفضها الزواج مجددا.

وكانت قصة “مصطفى أبو تورتة” قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر فتاة لقصتها مع خطيبها الذي تركها يوم خطبتهما وغادر فجأة مع أسرته مدعيًا أن خاله مريض، وأخذ “تورتة الحفل” معه قبل أن يغادر، فأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب “مصطفى أبو تورتة”.

وأثارت قصة الثنائي حالة تعاطف شديدة من نهال بعد الموقف الذي تعرضت له وساندها عدد من النجوم مؤكدين لها أن الله سيعوضها بخير منه وعرضت الفنانة الشعبية أمينة إحياء حفل زفافها المقبل كهدية لها.