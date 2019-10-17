نانسي عجرم تحتفل بأول «سن» لابنتها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بـ«سنونية» ابنتها الثالثة «ليا»، وهي عادة في بعض الدول العربية، يتم فيها الاحتفال بظهور أول سن للرضيع.
نانسي شاركت الفانز بصور من أجواء احتفالها، استعرضت فيها الزينة والديكورات المميزة التي اتخذت شكل السن، بالإضافة لحلويات على نفس الشكل، حملت اسم «ليا»، وهي ثاني احتفالية تقيمها النجمة اللبنانية لرضيعتها بعد الحفل الأول الذي اقامته الشهر الماضي لـ«عمادة» ابنتها.
يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.
من ناحية أخرى، تصور نانسي عجرم حالياً مرحلة تجارب الأداء من برنامج «The Voice Kids» إلى جانب النجم المصري محمد حماقي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
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