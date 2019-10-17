وصلة غزل بين دنيا سمير غانم وزوجها بعد تعيينة سفيرًا للنوايا الحسنة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
هنأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم زوجها الإعلامي رامي رضوان بعد تعيينه سفيرًا للنوايا الحسنة من قبل منظمة الأمم المتحدة للسكان.
دنيا نشرت صورة لزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «مبروك حبيبي رامي رضوان فخورة بك».
الصورة حازت على تعليق عدد من الجمهور، كما هنأ الفنان هشام جمال رامي على تعيينه سفيرًا من خلال تعليق عبر حساب دنيا.
الإعلامي رامي رضوان رد على تهنئة زوجته وكتب في تعليق: «شكرا لك حبيبتي أكثر زوجة داعمة في العالم كله».
وكتب رامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أتشرف أن أكون الإعلامي المصري الوحيد الذي جرى اختياره من المنظمة لتمثيل مصر في مؤتمر السكان الذي سيعقد في نوفمبر بالعاصمة الكينية نيروبي».
دنيا سمير غانم تزوجت من رامي رضوان عام 2013، وأنجبت منه ابنتها كايلا، ويعبر كل منهما عن حبه للآخر ودعمه له من خلال مواقع التواصل.
الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة»، مع عدد من نجوم الفن.
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