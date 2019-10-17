تغريدة تثير الشكوك حول طلاق ياسمين رئيس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس حالة من التساؤلات حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

ياسمين كتبت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قويه لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي».

جمهور الفنانة المصرية تساءل عن سبب نشرها هذه العبارة وإن كانت قد انفصلت بالفعل عن زوجها ووالد ابنها هادي الباجوري.

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ياسمين رئيس تعيش حياة زوجية مستقرة مع الباجوري منذ سنوات، حيث صرحت لأكثر من مرة أنه الداعم الأول لها في كل نجاحاتها الفنية.

يشار إلى أن ياسمين رئيس، تشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” بجانب كلا من محمد إمام، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة المصرية كانت بدايتها قوية من خلال السينما، حيث قدمت في بدايتها فيلم «فتاة المصنع»، والذي حقق نجاحا كبيرا، ثم شاركت في فيلم «هيبتا».