غادة رجب تهنئ والدتها بعيد ميلادها وتنشر صورة لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية غادة رجب بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

غادة نشرت صورة لها برفقة والدتها، وكتبت معلقة: «كل سنة وانتي طيبة يا حاجة وربنا يفرح قلبك بأولادك وأحفادك».

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جمهور الفنانة غادة رجب احتفل معها بعيد ميلاد والدتها، وتمنى لها الصحة والعافية، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينهما، حيث ورثت عنها ملامحها.

غادة رجب تبتعد عن الساحة الفنية منذ سنوات، وقالت الفنانة إن ذلك الابتعاد سببه الظروف الانتاجية الصعبة، والتي تحول دون إنتاج اغنيات جديدة.

غادة طرحت خلال الفترة الأخيرة 6 أغنيات خليجية، التي حققت نجاحا كبيرا، وأشارت الفنانة أنها تجيد الغناء باللهجة الخلجية.

الفنانة المصرية حققت النجاح في بداياتها من خلال عدد من الأغنيات ومنها «لماذا، بحن، ابعد عني يا ابن الناس»، ورغم النجاح الذي حققته إلا أنها لم تستطع المنافسة بعد ذلك وسط كثرة المطربين، وابتعدت عن الساحة، ولا تطرح إلا أغنيات قليلة.