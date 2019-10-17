العرض الخاص لفيلم «بين بحرين».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم العرض الخاص لفيلم “بين بحرين”، مساء الثلاثاء 15 أكتوبر بحضور عدد من نجوم الفن.

العرض شهد حضور أبطال الفيلم، وهم الفنان محمود فارس، والفنانة فاطمة عادل، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة ثراء جبيل.

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كما حرص عدد من الفنانين على الحضور، وهم الفنانة جيهان قمري، والفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، والفنان عمرو عبد الجليل، والسيناريست بشير الديك، والفنانة منال سلامة، والفنان محمد عادل، وغيرهم.

وفيلم “بين بحرين” من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة، ويشارك في بطولته كل من يارا جبران، وثراء جبيل، وفاطمة عادل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول، ولبنى ونس.

ويدور الفيلم حول “زهرة”، والتي تقوم بزيارة واحدة من ضواحي القاهرة، وخلال هذه الزيارة، تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، وتحاول زهرة استعادة حق ابنتها المسلوب، وتحاول مواصلة تعليمها.