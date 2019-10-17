شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يوجه إنتقاداً ساخراً للحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل

وجه الفنان، راغب علامة، إنتقاداً ساخراً للحكومة اللبنانية على خلفية تداول الصحف خبراً عن إعتزامها فرض ضريبة على تطبيق "الواتساب" . Advertisements وقال علامة في تغريدة له بتويتر: "أهضم خبرية اليوم في الصحف.. الحكومة قررت أن تضع ضريبة عالواتساب والله العظيم شر البلية ما يضحك" . وأضاف "أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ ؟فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم كمان" .

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