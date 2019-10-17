شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا جودينج جونيور يدفع ببراءته من تهم تحرش والان مع التفاصيل

أعلن مكتب مدعي عام مانهاتن أن الممثل الأمريكي كوبا جودينج جونيور، دفع، الثلاثاء، ببراءته أمام محكمة في نيويورك من تهمة التحرش الجنسي بحق امرأتين، فيما تقول 12 امرأة أخرى إنهن تعرضن أيضا للتحرش.

ولم يحدد أي موعد للمحاكمة، وستعقد الجلسة المقبلة في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

ويُتهم الممثل الحائز على جائزة أوسكار كأفضل ممثل بدور ثانوي عن أدائه في فيلم "جيري ماجواير"، بالتحرش بامرأة في حانة فندق في يونيو/ حزيران، وأضيف إلى هذا الاتهام، اتهام ثان بالتحرش بامرأة أخرى في 2018 بناد ليلي في نيويورك.

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ولا يواجه الممثل أي تهمة رسمية أخرى، غير أن قرار الاتهام به أقوال لـ12 امرأة أخرى يؤكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي وشتائم في بعض الحالات، داخل حانات ونواد ليلية في لوس أنجلوس ونيويورك ودالاس ووقعت بين 2001 و2018.

ولم يتم التعريف بهوية أي من هؤلاء النسوة الـ12، وعلى القاضي اتخاذ قرار في ما إذا كان يسمح بإدلائهن بشهادات في المحاكمة مع تحديد الحالات التي يمكن من خلالها لفريق الادعاء طلب استدعائهن إلى المحكمة.

وينفي الممثل الاتهامات الموجهة إليه، وفيما يتعلق بالاتهام بشأن التحرش المفترض في يونيو/ حزيران، يؤكد محاموه منذ البداية أن صورا لكاميرات مراقبة في الحانة تظهر بوضوح أن موكلهم بريء، غير أن تراكم الشهادات بشأن الانتهاكات المفترضة قد يعقد مهمة فريق الدفاع.