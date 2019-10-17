مقتل نجل نجم هوليوودي بالرصاص بعد إقدامه على قتل أمه

متابعة بتجـــــــــــــرد: قُتل نجل الممثل الأميركي رون إيلي بالرصاص، بعد أن أقدم على قتل والدته يوم الثلاثاء الماضي. وذكرت صحيفة Los Angeles أن الجريمة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، في منزل الممثل في مدينة سانتا باربرا فيولاية كاليفورنيا. ووفقاً لتقارير إعلامية فإن الشرطة الأميركية أطلقت النار على المشتبه به، الذي تبين أنه ابن الضحية أمه. وترجح التحقيقات الأولية أن الجريمة من الممكن أن تكون مرتبطة باضطرابات عائلية. وكشفت الشرطة بأن مرتكب الجريمة قتل والدته زوجة الممثل الأميركي بالرصاص بمكان الحادث في مجمع هوب رانش السكني، حيث يعيش الزوجان مع أبنائهما الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن الممثل، رون إيلي، لعب دور طرزان.

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