هذه مبادرة نجوى كرم لإعادة لبنان الاخضر

منذ اسبوع تقريبًا، افتتحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم الليلة الأولى من النسخة الأولى لـ”مهرجان الجمّيزة”، الذي أقيم برعاية النائب نقولا صحناوي، حيث قدّمت خلاله “كرم” أجمل اغنياتها وادخلت الفرحة الى قلوب الذين أتوا لحضور السهرة التي كانت أكثر من رائعة.

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مبادرة جديدة ستجمع “كرم” بالتعاون مع “صحناوي”، بهدف اعادة احياء لبنان الاخضر بعد الحرائق التي شوّهت طبيعته وقضت على جماله.

وغرّدت “كرم” على تويتر قائلة: “مهرجان الجميزة كان خطوة أولى. الخطوة الثانية ستكون أيضاً مع النّائب “نيقولا صحناوي” لتشجير لبنان” وتابعت “الحريق غدرنا ولن ندعه يسبقنا لأنّنا سنكون من اليوم تحت تصرّف وزارة البيئة، وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتشجير كل لبنان”، خاتمة كلامها بالقول: “اعطونا إشارة حتى ننزل عالأرض”.

تغريدة كرم هذه لاقت تجاوبا كبيرًا من المتابعين الذين اعلنوا عن تأييدهم لهذه الخطوة واستعدادهم للمشاركة في عملية التشجير كي يعود لبنان الى سابق عهده بلد الجمال والطبيعة الخضراء.