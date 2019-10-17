محمد رشاد وزوجته مي حلمي يحتفلان بهذه المناسبة

احتفلت الاعلامية مي حلمي بعيد ميلاد زوجها نجم اراب آيدول الفنان المصري محمد رشاد الذي صادف بالأمس في 16 اكتوبر الجاري.

ونشرت “حلمي” صورة لها تجمعها مع “رشاد”، متمنية له عيداً سعيداً حيث عبّرت عن حبها الكبير له بكلمات رومانسية.

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بدوره ردّ “رشاد” عليها وقال: “كل سنة وإنت كل حياتي وابنتي وأختي وزوجتي وفرحتي”.

وكان محمد ومي قد دخلا القفص الذهبي في آذار الفائت بحضور عدد من الاصدقاء.

آخر أعمال محمد رشاد كليب أغنية “دلع” اطلقها في السابع من اكتوبر على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات محمد مصطفي ملك، ألحان محمود انور، توزيع محمد شفيق، ميكس & ماستر أمير محروس، اخراج نبيل مكاوي.