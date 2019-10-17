أجور "خيالية" لجنيفر أنستون وريس ويذرسبون في مسلسلهما الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتظر الجمهور عرض المسلسل الجديد الذي تقوم ببطولته النجمتان ريس ويذرسبون وجنيفر أنستون على قنوات أبل في الأول من شهر نوفمبر المُقبل، لكن هل تعرفين كم تتقاضى النجمات مقابل كل حلقة؟

قالت صحيفة "هوليوود ريبورتر"، إن الأجور التي تتلقاها ريس وجيينفر في هذا المسلسل الصباحي مجزية للغاية؛ إذ تتقاضى كل واحدة منهما 2 مليون دولار مقابل الحلقة الواحدة، والموسم الكامل يتكون من 10 حلقات أي أن أجر النجمتين يصل إلى 20 مليون دولار في الموسم الواحد، بمجموع 40 مليون دولار في الموسمين.

وتؤكد الصحيفة أنهما الأعلى من حيث الأجر والبنود المتعلقة بحقوق الملكية التي ينص عليها العقد.

ومن المعروف أن شركة أبل تتكبد مبالغ مالية كبيرة في تصوير تلك المسلسلات التي تعرض على قنواتها؛ إذ تبلغ تكلفة تصوير الحلقة الواحدة في هذا المسلسل الجديد 15 مليون دولار، أي أن الموسمين من المسلسل تصل تكلفتهما إلى 300 مليون دولار.

ويعرض المقطع الدعائي للفيلم، النجم ستيف كاريل وهو يلعب شخصية "ميتش كيسلر"، وجين "أليكس ليفي"، وريس في دور "برادلي جاكسون"؛ وتدور أحداث هذا المسلسل الكوميدي الدرامي عن برنامج إخباري شهير له تقييمات ممتازة وساهم في تغيير التلفزيون الأمريكي وتديره جينفر أنستون "في دور أليكس"، وبعد أن يتم طرد شريكها ستيف كارل "ميتش كيسلر" بسبب فضيحة أخلاقية، تحارب للاحتفاظ بوظيفتها أمام منافستها الجديدة في البرنامج ريس ويذرسبون "برادلي جاكسون".