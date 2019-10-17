ريتا حرب: عندي حنين لعالم الأزياء.. وهؤلاء من لا اهتم بنقدهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتهرت الفنانة ريتا حرب من خلال مشاركتها بأعمال فنية متنوعة منها مسلسل "طريق" و"أول نظرة" و"آخر الليل" و"بروفا"، عدا عن بروزها كوجه إعلامي في باقة قنوات أوربت وتقديمها لعدة برامج منها (سهار بعد سهار، عيون بيروت، أزياء)، وقبل ذلك برزت ريتا كعارضة أزياء.

على هامش أسبوع الموضة العربي، التقى موقع "فوشيا" ريتا حرب، وسجل معها هذا الحوار.