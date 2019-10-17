شقيقة أمل كلوني تالا في السجن لـ 3 أسابيع.. وهذه تهمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حُكم على شقيقة أمل كلوني، تالا 47 عامًا، بالسجن لمدة 3 أسابيع وغرامة مالية كبيرة في سنغافورة؛ بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وهي الآن تقضي عقوبتها وراء القضبان.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تواجه تالا علم الدين تهمتين وهما القيادة وهي مخمورة، وعدم حمل رخصة قيادة من الفئة الثالثة بسنغافورة، فضلاً عن القيادة من دون تأمين لسيارة زوجها من فئة بي إم دبليو X5، وسوف يحاسب زوجها على هذه المخالفات، بصفته مالك السيارة بحسب قانون المرور السنغافوري.

دفعت تالا غرامة مالية قدرها 4650 دولارًا، وسُتمنع من القيادة لمدة 4 سنوات بعد إطلاق سراحها من السجن، وقد ظهرت تالا بصحبة صديقتها في أحد المطاعم، وشربت حتى الثمالة وكانت في حالة سكر بيًن.

وتوجهت تالا بسيارتها مع صديقتها إلى المنزل بعد الثانية من منتصف الليل، حيث اعترض طريقهما رجال الشرطة على طريق هولاند باتجاه أولو باندان، وكانت تحاول جاهدة الامساك بفرامل اليد لإيقاف السيارة المسرعة، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل.

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تجاوزت تالا السرعة المقررة، وأعرب محاميها عن ندمها الشديد وأسفها لهذا الموقف، وتم القبض عليها وحكم عليها بالسجن لمدة 3 أسابيع وغرامة مالية، بعد خضوعها لاختبار الكحول وتم التأكد من التهمة الموجهة إليها.

جدير بالذكر امتلاك تالا لخط أزياء باسم توتالي تالا، وانتقلت من نيويورك للعيش في سنغافورة، بعد زواجها من رجل أعمال وهي شقيقة المحامية الحقوقية الدولية أمل كلوني، زوجة النجم المشهور جورج كلوني.