شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يوجه رسالة للمصريين.. ويكشف عدد المشاركين بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى الشعب المصرى، يتناول خلالها المشاركات المصرية فى موسم الرياضى الترفيهى، الذى يقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته على الفيس بوك: "رسالة مهمة ... فى ظل قيادة مولاى خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدى ولى العهد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أحببت أن أطلعكم أشقائى وأحبابى فى مصر على مشاركة النجوم المصريين فى موسم الرياض من 15 أكتوبر إلى أواخر ديسمبر 2019م ... ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور".

وواصل "قد بلغ عدد المشاركين من مصر 14210 رجال ونساء... ولم أحصى المشاركين فى معرض انا عربية ... أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهم بالنفع والازدهار ... لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة ... وأهلا وسهلا بكم".