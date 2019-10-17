شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى: "حد عنده واسطة عايزة أمثل ومثلت قبل كده" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن استيائها الشديد بسبب عدم عرض أعمال فنية عليها منذ فترة، خلال منشور نشرته عبر حسابها على فيس بوك.
وكتبت نشوى قائلة: "حد عنده واسطة عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدًا، ومثلت قبل كده وفى ناس قالت إنى ممثلة يجى منى".
واحتفلت نشوى مصطفى مؤخراً بزفاف ابنها عبد الرحمن، وسط حضور نجوم الفن والإعلام منهم أنوشكا، ماجد الكدوانى، رانيا فريد شوقى، لقاء سويدان، محمد عبد الرحمن، على ربيع، إدوارد وزوجته، إيمان السيد، عزة مجاهد، وغنت نشوى فى الحفل أغنية للعروسين.
نشوى مصطفى
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